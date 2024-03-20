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FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
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FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.

Birinci Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.

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