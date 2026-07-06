FIFA'dan ABD'ye iltimas: Ceza ertelendi, Trump teşekkür etti
Dünya Kupası'nda ABD'nin Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ettiği mücadelede Folarin Balogun kırmızı kart görmüştü. FIFA, ABD'nin Belçika ile oynayacağı mücadele öncesi tecrübeli oyuncunun cezasını ertelediğini açıkladı.
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek'i 2-0 yendi. Karşılaşmada ABD'li futbolcu Folarin Balogun kırmızı kart gördü.
FIFA, kırmızı kart gören Balogun'un cezasını erteledi. 25 yaşındaki futbolcu, ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçında forma giyebilecek.
Trump'tan teşekkür mesajı
Kararın açıklanmasından kısa bir süre sonra ABD Başkan Donald Trump'tan açıklama geldi. Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, FIFA'ya teşekkür etti.
Trump paylaşımında, "FIFA'ya teşekkürler, doğru olanı yaptıkları ve büyük bir haksızlığı tersine çevirdikleri için!" ifadelerini kullandı.
Belçika'dan tepki geldi
Öte yandan FIFA'nın kararını eleştiren Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, "FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Federasyonun açıklamasına bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hissettiklerimin büyük bir kısmı orada var. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz; biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz" diye konuştu.