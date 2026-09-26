FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı
FIFA'nın yayımladığı transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe'nin 3 dönemlik transfer kısıtlaması aldığı görüldü. Yaptırımın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu belirtilirken, ilgili ödemenin yapılması halinde yasağın kaldırılabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe, FIFA listesinde yer aldı
Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı kayıtlarına girdi.
FIFA'nın resmi sisteminde sarı-lacivertli kulüp için 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görülürken, yaptırımın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu belirtildi.
Ödeme yapılırsa yasak kalkabilecek
FIFA sistemindeki bilgilere göre, dosyada belirtilen mali yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde transfer yasağının kaldırılması mümkün.
Buna göre Fenerbahçe'nin ilgili ödemeyi yapması durumunda FIFA kayıtlarında yer alan 3 dönemlik transfer kısıtlamasının sona erdirilebileceği ifade ediliyor.
Dosyanın ayrıntıları henüz net değil
Fenerbahçe'ye uygulanan yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamında ödenmesi gereken miktarın ne kadar olduğu konusunda ise FIFA'nın mevcut kaydında ayrıntılı bilgi bulunmuyor.
Yaptırımın kapsamı ve ödeme sürecine ilişkin detayların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'den henüz açıklama gelmedi
Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın transfer yasağı kaydına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yapacağı açıklama ve dosyanın detayları, transfer kısıtlamasının kapsamına ilişkin belirsizliklerin giderilmesi açısından önem taşıyor.