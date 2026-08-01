FIFA'dan geri adım! 4,2 milyar dolarlık dev satış planı iptal edildi

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Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA, ticari haklarının bir bölümünü dış yatırımcılara devretmeyi öngören planını, üye konfederasyonlardan gelen yoğun tepkilerin ardından süresiz olarak askıya aldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, projenin futbol dünyasında ciddi görüş ayrılıklarına yol açması nedeniyle geri çekildiğini açıkladı.

UEFA'nın boykot tehdidi FIFA'nın 4,2 milyar dolarlık planını sarstı

FIFA'nın salı günü açıkladığı plana göre, Dünya Kupası gibi büyük organizasyonların ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurulacak ve bu şirketin yüzde 20'lik hissesi yatırımcılara satılacaktı. Yaklaşık 20 milyar dolar değer biçilen yapılanma sayesinde FIFA'nın 4,2 milyar dolarlık kaynak sağlaması hedefleniyordu.

Ancak proje, başta UEFA olmak üzere futbol dünyasından sert tepki gördü. UEFA, FIFA'yı "futbolun ruhunu satmakla" eleştirirken, planın hayata geçirilmesi halinde turnuvaları boykot edebileceği uyarısında bulundu.

Infantino'dan geri adım: "Teklif ilerletilmeyecek"

Futbol dünyasından yükselen tepkilerin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, cuma günü yaptığı açıklamayla tartışmalı projeden vazgeçtiklerini duyurdu.

Infantino, "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, projenin geldiği noktanın yaratılmak istenen faydanın önüne geçtiği ve futbol dünyasında ciddi bölünmelere yol açtığı netleşmiştir. Amacımız her zaman birleştirmek ve geliştirmektir. Bu doğrultuda söz konusu teklif ilerletilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

FIFA'da ticari hak krizi büyüdü: İstifalar ve siyasi tepkiler peş peşe geldi

Tartışmalı ticari hak planı, yalnızca futbol dünyasında değil, FIFA yönetiminde de ciddi görüş ayrılıklarına neden oldu. Karar öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, projeyi "futbol için kötü bir anlaşma" olarak nitelendirerek görevinden istifa etti.

FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour ise Infantino'nun kurum çalışanlarını yanılttığını öne sürerek, söz konusu girişimin "tek bir kişinin kişisel macerası" olduğunu savundu.

Projeye yönelik eleştiriler siyaset dünyasına da yansıdı. Andy Burnham, yaptığı açıklamada Infantino'nun liderliğini hedef alarak, "Infantino bu organizasyonu yönetmek için yanlış kişidir." ifadelerini kullandı.