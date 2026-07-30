FIFA'dan Hatayspor'a 6 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Hatayspor'a 6 puan silme cezası verildiği duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Hatayspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.
Hatay temsilcisi, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 14 puanla 19. olarak küme düşmüştü.