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FIFA'dan Hatayspor'a 6 puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Hatayspor'a 6 puan silme cezası verildiği duyurdu.

Haber Merkezi
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FIFA'dan Hatayspor'a 6 puan silme cezası
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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Hatayspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

Hatay temsilcisi, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 14 puanla 19. olarak küme düşmüştü.