FIFA'dan iki Süper Lig takımına transfer yasağı!

FIFA, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a 3 dönem, Eyüpspor'a ise süresiz transfer yasağı getirildiğini duyurdu.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Eyüpspor'a transfer yasağı getirildiğini bildirdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre FIFA'dan Türk kulüplerine bir ceza daha geldi. Son olarak eylül ayında Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, 2 Süper Lig ekibine daha aynı cezayı verdi.

Eyüpspor ve Kayserispor'un tahtası kapandı

Sezona kötü giriş yapan Eyüpspor ve Kayserispor, FIFA'dan gelen haberle bir darbe daha yedi.

FIFA, Eyüpspor'a süresiz, Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. 

