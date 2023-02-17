FIFA'dan insani yardım açıklaması

FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için 1 milyon dolar insani yardım yapacağını duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, iki ülkede 42 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve çok daha fazla insanı olumsuz hava şartlarında evsiz bırakan depremlerin ardından afetten etkilenenlere 1 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Suriye Futbol Federasyonunun (SFA) yanı sıra uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından 1 milyon doların temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılmasının yanı sıra acil ve geçici barınma, koruma sağlamak için kullanılacağı belirtildi.