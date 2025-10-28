  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Takip Et

FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Takip Et

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'e veda etmişti.

PFDK'dan Beşiktaş'a 400 bin lira para cezasıPFDK'dan Beşiktaş'a 400 bin lira para cezasıSpor
Türk futbolunda bahis krizi | Skandalın fitilini ateşleyen maç belli olduTürk futbolunda bahis krizi | Skandalın fitilini ateşleyen maç belli olduSpor
iPhone’larda yeni dönem: Dijital pasaport özelliği geliyoriPhone’larda yeni dönem: Dijital pasaport özelliği geliyorDünya
Yapılandırma sinyali: Kredi kartı borçlarına yeni düzenleme mi geliyor?Yapılandırma sinyali: Kredi kartı borçlarına yeni düzenleme mi geliyor?Ekonomi

 

Spor
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Bahis soruşturmasından yeni skandal çıktı!
Bahis soruşturmasından yeni skandal çıktı!
PFDK'dan Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası
PFDK'dan Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası
Inter kalecisi Martinez'in aracıyla çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Inter kalecisi Martinez'in aracıyla çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Türk futbolunda bahis krizi | Skandalın fitilini ateşleyen maç belli oldu
Türk futbolunda bahis krizi | Skandalın fitilini ateşleyen maç belli oldu
Anlaşma sağlandı: Volkan Demirel, Süper Lig kulübüne imza atıyor
Anlaşma sağlandı: Volkan Demirel, Süper Lig kulübüne imza atıyor