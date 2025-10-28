FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'e veda etmişti.