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FIFA Başkanı Infantino: Trabzon'daki şok edici olayların...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti. İnfantino, "Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum" dedi.

Haber Merkezi
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FIFA Başkanı Infantino: Trabzon'daki şok edici olayların...
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur."

Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." yorumunu yaptı.

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