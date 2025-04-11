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FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına belirli dönemler için transfer yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı
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FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

Trendyol Süper Lig takımları TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor'a üçer dönem, Bellona Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uygulandı.

Trendyol 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor'a üçer dönem yasak getirildi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa giden Bursaspor'a da transfer yasağı cezaları verildi.

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