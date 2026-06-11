FIFA'dan yasak geldi: Bir takımın Dünya Kupası formaları değişti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kuralları, forma ve ekipmanların üzerinde, "Siyasi, dini veya kişisel mesajlar ya da sloganlar" yer almasına izin vermiyor. FIFA, Haiti Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan formasında siyasi unsur buldu. Bu gelişme üzerine 14 Haziran Pazar günü oynanacak İskoçya maçı öncesi Haiti'nin formaları değişti.

Sporx'ye yer alan habere göre; Haiti'nin formasında bulunan siyasi unsurun, 1803 yılında gerçekleşen ve ülkenin bağımsızlığını kazandığı Vertieres Savaşı'nı tasvir eden bir resimle ilgili olduğu belirtildi.

Forma üreticisinden açıklama

FIFA'nın Haiti Milli Takımı formasıyla ilgili kararının ardından Güney Afrikalı forma üreticisi Saeta'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Haiti Futbol Federasyonu ile yakın iş birliği içinde çalışarak, süreç boyunca hedefimiz Haiti halkının gururunu, direncini ve ruhunu kutlayan bir forma oluşturmaktı. Birkaç ay boyunca çeşitli konseptler geliştirildi ve ardından FIFA'nın standart onay sürecine sunuldu. Saeta tarafından sunulan nihai tasarım, Haiti'nin geleceğine katkıda bulunan erkek ve kadınlara bir övgü niteliği taşıyordu ve siyasi bir mesaj içermiyordu.

İnceleme sürecinde FIFA, bazı görsel unsurların ekipman yönetmelikleri kapsamında farklı şekilde yorumlanabileceğine kadar verdi ve nihayetinde tasarımda değişiklik yapılmasını talep etti. Bu yorum bizim niyetimizden farklı olsa da, Saeta süreci saygıyla karşıladı ve FIFA tarafından iletilen gereklilikleri uyguladı.

Haiti Futbol Federasyonu ile birlikte Haiti futbolu için bu tarihi ana katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz ve takıma, Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz."