FIFA’dan yeni kural: İlk 11’e altyapı şartı geliyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), maliyetlerin artması ve kulüplerin yeterli sermayeye ulaşamaması nedeniyle harekete geçti.

Gianni Infantino başkanlığındaki FIFA, Kanada'nın Vancouver şehrindeki toplantıda, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kurallar onaylanırken; maliyetleri azaltmak ve kulüplerin oyuncu yetiştirmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir kural için de çalışmalara başladı.

Altyapıdan oyuncu zorunluluğu

İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre; Kanada'da toplanan FIFA Konseyi, kulüplerin "ilk 11'de altyapıdan mutlaka bir oyuncu oynatmasını zorunlu kılacak" bir kuralı tartıştı. Kulüp ve milli takımları kapsayacak bu kural, 2027 yılında FIFA toplantısında yetkililere sunulacak.