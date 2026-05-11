Fikret Orman’dan başkanlık açıklaması: Aday olacak mı?

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen adaylık sorusuna cevap verdi.

Beşiktaş'a yeniden başkan adayı olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın başında bir yönetim kurulu var ve seçileli bir sene oldu. O günün şartlarında karar veririz ama gençlerin önünü açmamız lazım" dedi.

“Mecbur kalırsak yapacağımız bir şey yok”

Orman, "Biz de yaşlanıyoruz, bizim de biraz kendimize vakit ayırmamız lazım. Ama mecbur kalırsak yapacağımız bir şey yok" ifadelerini kullanarak adaylığa açık kapı bıraktı.