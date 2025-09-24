Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti
Polonya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na çeyrek final turunda veda etti.
Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.
Çeyrek finalde rakip dünya 1 numarası Polonya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Efeleri, turnuvaya bu turda veda etti.
TSİ 15:00'te başlayan Filenin Efeleri'nin tarihi maçı TRT 1'den canlı yayınlandı. Karşılaşma 3-0 Polonya üstünlüğüyle sona erdi.
POLONYA - TÜRKİYE: 3 - 0
1. SET SONUCU: 15-25
2. SET SONUCU: 22-25
3. SET SONUCU: 25-19