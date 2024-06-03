Filenin Sultanları, ABD'yi final setinde 3-2 yendi
Filenin Sultanları, Milletler Ligi maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.