Filenin Sultanları adını finale yazdırdı... Rakip Brezilya!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi.
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Türkiye ile Çin karşı karşıya geldi. Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome Salonunda oynanan maçtan 3-0 galip ayrılan Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finale kaldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21-25, 15-25 ve 20-25'lik skorlarla ev sahibi takımı set vermeden yendi. Organizasyonda 6. kez yarı final maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, Çin karşısında oynadığı son dört resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Türkiye'nin finaldeki rakibi, İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya olacak. Final karşılaşması yarın TSİ 14.30'da oynanacak.
Organizasyondaki üçüncülük maçında ise İtalya ile Çin yarın TSİ 10.30'da karşı karşıya gelecek.