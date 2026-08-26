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Filenin Sultanları Almanya’yı da geçerek dörtte dört yaptı

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na üç galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü karşılaşmasında Almanya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki galibiyet serisini sürdürdü.

Haber Merkezi
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Filenin Sultanları Almanya’yı da geçerek dörtte dört yaptı
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Filenin Sultanları, şampiyonadaki ilk maçında Letonya'yı set vermeden 3-0 mağlup etti. İkinci karşılaşmasında Slovenya'yı dört set sonunda geçen milliler, üçüncü maçında ise Macaristan'ı yine set vermeden 3-0 yenerek önemli bir başarıya imza attı.

Almanya karşısında da sahadan 3-1 galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, böylece organizasyondaki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Almanya karşısında kritik setler

Türkiye ile Almanya arasındaki karşılaşmanın ilk setini A Milli Kadın Voleybol Takımı 25-21 kazandı. İkinci sette Almanya 27-25'lik skorla karşılık vererek mücadelede dengeyi sağladı.

Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren Filenin Sultanları, seti 25-20 kazanarak maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren milliler, 25-19'luk skorla seti tamamladı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Almanya 1-3 Türkiye

set: 21-25

set: 27-25

set: 20-25

set: 19-25

Sırada Polonya var

Almanya galibiyetiyle dörtte dört yapan Filenin Sultanları, turnuvada bir günlük dinlenmenin ardından yeniden parkeye çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sıradaki rakibi Polonya olacak. Türkiye ile Polonya arasındaki karşılaşma, 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.