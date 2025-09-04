Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD’ye karşı ilk seti kazandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Çeyrek Finali'nde ABD'ye karşısında ilk seti 25-14 kazanarak avantaj sağladı
Filenin Sultanları, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geliyor.
Antrenör Daniele Santarelli yönetiminde sahaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ilk 6’sında Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Zehra Güneş yer aldı. Libero pozisyonunda ise Gizem Örge görev yapıyor.
İlk setini 25-14 üstünlükle kazandı
ABD'yi yenmesi durumunda Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek olan Filenin Sultanları, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-14 üstünlükle kazandı.
Maçın ikinci setinde gaza basan ABD, seti 25-22 üstünlükle kazandı. Maçın üçüncü seti de Filenin Sultanları'nın 25-14 üstünlüğüyle sona erdi.