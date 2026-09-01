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Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Haber Merkezi
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Filenin Sultanları çeyrek finalde!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye, baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi.

İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.

Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan ay-yıldızlı takım, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Maçın ardından milli takım kariyerini sonlandıran Azerbaycanlı voleybolcu Polina Rahimova'ya çiçek verildi.