  3. Filenin Sultanları dünya ikincisi: Sizinle gurur duyuyoruz
Filenin Sultanları dünya ikincisi: Sizinle gurur duyuyoruz

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez finale çıkan Filenin Sultanları, son sette mağlup olarak 3-2’lik skorla şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya karşı karşıya geldi.

Tarihinde ilk kez finale çıkan Filenin Sultanları, son sette mağlup olarak 3-2’lik skorla şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalya almaya hak kazandı.

Final maçında neler oldu?

Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Filenin Sultanları 35 maçtır yenilmeyen İtalya ile karşılaştı. Tarihi final karşılaşması 15:30'da başladı.

1. Set sonucu: Türkiye 23-25 İtalya

2. Set sonucu: Türkiye 25-13 İtalya

3. Set sonucu: Türkiye 24-26 İtalya

4. Set sonucu: Türkiye 25-19 İtalya

Final seti: Türkiye 8-15 İtalya 

Finale giden yol

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı devirerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

