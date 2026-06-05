Filenin Sultanları, Hollanda engelini aşamadı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda'ya 3-0 mağlup olarak turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Dominik Cumhuriyeti maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saliha Şahin, sağ uyluğundaki kas gerilmesi sebebiyle tedbiren dinlendirildi.
Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da VNL'in son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.
Setler: 23-25, 17-25, 18-25
Süre: 80 dakika