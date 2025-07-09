Filenin Sultanları Hollanda'ya set vermedi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL 3. hafta ilk maçında ev sahibi Hollanda’yı 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. haftasının ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
Milliler, bu sonuçla 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.
Ay-yıldızlılar, üçüncü haftadaki ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Çekya ile karşılaşacak.
Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.