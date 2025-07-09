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Filenin Sultanları Hollanda'ya set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL 3. hafta ilk maçında ev sahibi Hollanda’yı 3-0 yendi.

Haber Merkezi
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Filenin Sultanları Hollanda'ya set vermedi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. haftasının ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

Milliler, bu sonuçla 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

Ay-yıldızlılar, üçüncü haftadaki ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Çekya ile karşılaşacak.

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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