  3. Filenin Sultanları ilk maçında İspanya'yı mağlup etti
Filenin Sultanları ilk maçında İspanya'yı mağlup etti

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası’nda ilk karşılaşmasına çıkan Kadın Voleybol Milli Takımı, İspanya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Melissa Vargas ve Yaprak Erkek'in performansı damga vurdu.

Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Kadın Voleybol Milli Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk maçta İspanya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Türkiye - İspanya: 3-0 

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 gibi rahat bir skorla kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı setleri 25-18, 25-20 ve 25-23 kazanarak İspanya'yı mağlup etti.

