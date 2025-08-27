Filenin Sultanları Kanada’yı yenerek liderliği kaptı: Yeni rakibimiz belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, grubunu lider tamamladı.
Tayland'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda milli voleybol takımımız Filenin Sultanları, kritik bir maç için Kanada ile karşı karşıya geldi.
Son 16 turundaki rakibi Slovenya
Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-0 kazanarak son 16 turuna lider olarak yükseldi. Filenin Sultanları'nın son 16 turundaki rakibi Slovenya oldu.
Türkiye - Kanada: 3-0
Set sonucu: 25-21
Set sonucu: 27-25
Set sonucu: 25-13