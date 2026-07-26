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Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve tarihindeki 2. VNL şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Haber Merkezi
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Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu!
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Filenin Sultanları, tarihindeki ikinci VNL şampiyonluğuna ulaşmak için Brezilya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve tarihindeki 2. VNL şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu! - Resim : 1

Milletler Ligi'nde 2026 yılının şampiyonunu belirleyeyen Türkiye - Brezilya final maçı Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynandı.

Türkiye 3 - Brezilya 1

1. set: 23 - 25

2. set: 25 - 23

3. set: 26 - 24

4. set: 25 - 21

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