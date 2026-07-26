Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve tarihindeki 2. VNL şampiyonluğuna ulaşmış oldu.
Filenin Sultanları, tarihindeki ikinci VNL şampiyonluğuna ulaşmak için Brezilya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve tarihindeki 2. VNL şampiyonluğuna ulaşmış oldu.
Milletler Ligi'nde 2026 yılının şampiyonunu belirleyeyen Türkiye - Brezilya final maçı Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynandı.
Türkiye 3 - Brezilya 1
1. set: 23 - 25
2. set: 25 - 23
3. set: 26 - 24
4. set: 25 - 21