Filenin Sultanları tarih için sahada: Hedef üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşacak. Son şampiyon Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmak için sahaya çıkacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye - İtalya finali, saat 19.00'da başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlılar, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti ve adını bir kez daha finale yazdırmayı başardı.
Son şampiyon Filenin Sultanları
Turnuvanın son şampiyonu Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefliyor.
Millilerimiz, bu sezon FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon bitirmişti. İtalya ise Polonya'yı 3-1 mağlup ederek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.