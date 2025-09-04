Filenin Sultanları tarih yazdı: Türkiye ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

Mehmet Kaya - Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonasında “Filenin Sultanları” takma adlı A Milli Kadın voleybolcular, Türkiye tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde, ABD’yi 3-1 yenen milli voleybolcular, dünya şampiyonluğu seviyesinde profesyonel sporlarda en yüksek seviyelerden birine erişmiş oldu. A Milli Kadın Voleybolcular, 2023 yılında Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluğu ve Milletler Ligi Şampiyonluğu da kazandırmıştı.

Dünya Şampiyonasında 4 Eylül günü Bangkok’da oynanan maçta Türkiye Türkiye: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Elif Şahin, İlkin Aydın, Sinead Jack-Kısal, Aslı Kalaç) kadrosuyla mücadele etti. ABD takımında ise Ogbogu, Madisen Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, Avery Skinner (Hentz, Kaahaaina-Torres, Samedy, Eggleston, Frantti) ile sahaya çıktı.

Kadın milliler, ilk seti 14-25 ile kazandı. İkinci sette ise zorlanan milliler 25-22 ile kaybetti. Böylece Dünya Şampiyonasında ilk kez bir set kaybetti. Türkiye, önceki maçlarının tamamını 3-0 kazanmıştı. Üçüncü sette üstünlüğünü gösteren Kadın Milliler seti 14-25 ile çekişmeli geçen dördüncü sette 23-25 ile ABD’ye üstünlük sağlayarak maçı 3-1 kazandı.

Maçta Ebrar Karakurt, 23 sayıyla en fazla skora imza atan oyuncu oldu. Karakurt’u 21 sayıyla Melissa Vargas ve 13 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar izledi. ABD takımından Franklin 12 sayıyla takımının en skoreri oldu.