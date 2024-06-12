Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi, 3-0 kazandı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da gerçekleştirilen Milletler Ligi'nin 3. etabı ilk maçında Tayland'ı set vermeden 3-0 yendi.
Hong Kong’un ev sahipliği yaptığı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü haftanın ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ı 3-0 mağlup etti.
Hong Kong Coliseum'da oynanan ve 60 dakika süren karşılaşmanın setlerini Türkiye, 25-17, 25-17, 25-17 kazanarak üst üste altıncı galibiyetini elde etti. Maçın en skorer ismi 14 sayı üreten Hande Baladın oldu.
Dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini alan Filenin Sultanları, puanını da 21’e yükseltti.
Millilerimiz, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında yarın ikinci maçında TSİ 15.30’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.