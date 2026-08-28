Filenin Sultanları’na kadının gücünü anlatan özel marş

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Sahada sergiledikleri üstün performans ve kazandıkları uluslararası başarılarla Türkiye’nin gururu haline gelen Filenin Sultanları, yalnızca spor dünyasında değil, toplumsal alanda da kadınların azmini, cesaretini ve birlikte başarma iradesini temsil etmeye devam ediyor. Her maçta milyonları tek yürek haline getiren millî voleybolcuların bu ilham verici mücadelesi, özel bir sanat projesiyle ölümsüzleştirildi.

Kadınların gücü ve takım ruhu notalara yansıdı

Sanatçı Bahar Gelir, Filenin Sultanları’nın sahadaki omuz omuza mücadelesinden ve arkalarındaki milyonların coşkusundan yola çıkarak kadının gücünü merkezine alan özel bir marş hazırladı. Ay-yıldızlı bayrağı temsil eden sporculara ithaf edilen çalışma; dayanışma, inanç ve kolektif başarı temalarını ön plana çıkarıyor.

Hazırlanan marş, Filenin Sultanları’nın elde ettiği her galibiyetin yalnızca bir skor tabelası başarısı değil; aynı zamanda kadınların toplumsal ve sportif alandaki gücünün bir simgesi olduğu mesajını taşıyor.

Milyonların heyecanına eşlik edecek

Sahadaki 6 kişilik kadronun tribünlerde ve ekran başındaki milyonlarla kurduğu güçlü bağı yansıtan eser, millî karşılaşmaların heyecanına eşlik etmek üzere dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Bahar Gelir imzalı marşın, ay-yıldızlı ekibimizin önümüzdeki dönemde çıkacağı kritik müsabakalarda ve zafer kutlamalarında taraftarların ortak sesi olması hedefleniyor.