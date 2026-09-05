Filenin Sultanları'nın finalindeki rakibi belli oldu
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi İtalya oldu.
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya, finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.
Günün ilk yarı final mücadelesinde saat 16.00'da Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Filenin Sultanları, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda şampiyonluk için İtalya karşısına çıkacak.
Saat 19.00'da başlayan yarı final mücadelesine etkili bir oyunla giriş yapan İtalya, ilk iki sette oyunun kontrolünü elinde tuttu.
Karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan İtalyanlar, ikinci seti de aynı skorla hanesine yazdırarak maçta 2-0'lık üstünlük yakaladı.
Üçüncü sette maça tutunmak için baskısını artıran Polonya, farkı koruyarak bu seti 25-21 kazandı ve durumu 2-1 yaptı.
Dördüncü sete 4-1'lik seriyle başlayan İtalya karşısında Polonya skoru 5-4'e getirse de İtalyanlar kısa sürede farkı yeniden açarak skoru 14-9'a taşıdı.
Oyunun son bölümüne 20-14 önde giren İtalya, seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak final biletini aldı.