Filenin Sultanları’nın şampiyonluk primi belli oldu!

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Zirvedeki yerini koruyan Filenin Sultanları, CEV tarafından şampiyon takıma tahsis edilen 500 bin Euro tutarındaki birincilik ödülünü doğrudan Türkiye Voleybol Federasyonu kasasına yazdırdı.

Turnuvayı gümüş madalyayla tamamlayan İtalya 250 bin Euro kazanırken, üçüncülük basamağında yer bulan Sırbistan organizasyondan 150 bin Euro ile ayrıldı.

Oyuncu başına 150 Cumhuriyet Altını

Kazanılan kupanın yurt içindeki karşılığı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleriyle resmiyet kazandı.

İlgili yasal düzenleme, olimpik takım sporlarında Avrupa şampiyonu olan kadronun her bir asil sporcusuna 150 adet Cumhuriyet Altını tutarında nakdi ödeme yapılmasını zorunlu kılıyor.

Piyasa koşullarında 44 bin 773 TL seviyesinde işlem gören güncel Cumhuriyet Altını kuru baz alındığında, milli takım kadrosundaki her bir oyuncunun hesabına 6 milyon 715 bin 950 TL yatırılacak.

Kadrodaki 14 sporcuya tahsis edilecek genel bütçe toplamı ise 94 milyon 23 bin 300 TL'ye ulaşıyor. Yönetmelik doğrultusunda takımı Avrupa'nın zirvesine çıkaran başantrenöre de 30 Cumhuriyet Altını karşılığı olan 1 milyon 343 bin 190 TL ödül verilecek.

Milli sporcuların elde edeceği toplam kazanç, yalnızca devletin belirlediği yasal tarife ve CEV payıyla sınırlı kalmayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun kendi bütçesinden sunacağı ek başarı primleri, teknik ekibe ayrılan paylar ve şampiyonluk sonrasında devreye girecek dev sponsorluk anlaşmalarının getireceği ek bonuslarla birlikte sporcuların kasasına girecek toplam rakamın çok daha yüksek seviyelere ulaşması kesinleşti.

Ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım yapılmasına dair usul ve esasların yer aldığı mevzuat maddesi şu şekilde:

(1) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda;

a) Birinci olan sporcuya en fazla 300 adet,

b) İkinci olan sporcuya en fazla 150 adet,

c) Üçüncü olan sporcuya en fazla 75 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(2) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında, büyükler kategorisinde takım müsabakalarında;

a) Takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 150 adet,

b) Takımın ikinci olması halinde her sporcuya en fazla 75 adet,

c) Takımın üçüncü olması halinde her sporcuya en fazla 40 adet,

Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(3) Olimpik ve paralimpik branşların Avrupa şampiyonalarında;

a) Ümitler ve gençler kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %20’si,

b) Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcuya, ferdi branşlarda alınan derece için birinci fıkrada, takım sporlarında alınan derece için ise ikinci fıkrada belirtilen ödüllerin en fazla %10’u,

oranında ve en fazla yirmidört aya kadar eşit taksitler halinde Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir.

(4) Bu madde kapsamında her yıl yapılan şampiyonalarda verilecek ödülün en fazla %50’si, iki yılda bir yapılan şampiyonalarda %75’i, üç veya dört yılda bir yapılan şampiyonalarda ise tamamı verilebilir.