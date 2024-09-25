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Filistin'den FIFA'ya İsrail başvurusu: Karar tarihi belli oldu

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi talebine ilişkin başvurularının 3 Ekim'de FIFA tarafından karara bağlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Filistin'den FIFA'ya İsrail başvurusu: Karar tarihi belli oldu
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Filistin Futbol Federasyonu'ndan (PFA) yapılan açıklamada, FIFA'nın konuyla ilgili tarafsızlığının takdir edildiği belirtilirken, sürecin adil sonuçlanacağına güvenildiğinin altı çizildi.

PFA, FIFA'nın 3 Ekim'deki nihai kararını sabırsızlıkla beklediklerini duyururken, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini beklediklerini açıkladı.

Açıklamada, Filistin'de futbolu geliştirmek ve teşvik etmek için FIFA tüzük ve yasalarında yer alan hakların savunmaya devam edileceğine de vurgu yapılırken, kararın Filistin futbolu ve sporcuları için adalet ve eşitliği getireceğine inanıldığına da değinildi.

PFA, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, PFA'nın İsrail'in ihracı için FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.

41 bin kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 495'e, yaralı sayısının da 96 bin 6'ya yükseldiği kaydedildi.

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