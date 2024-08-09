Finalde kaybetmişti: Taha Akgül olimpiyatlarda bronz madalya maçına çıkacak
Milli güreşçi Taha Akgül serbest stil 125 kilo yarı final maçında İranlı rakibi karşısında kaybetmesinin ardından bronz madalya maçına çıkacak.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül finale çıkamadı.
AA'nın haberine göre, Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yendi.
Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha Akgül, rakibine 2-1 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti.
Akgül, yarın bronz madalya maçına çıkacak.