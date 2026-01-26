Financial Times yazdı: NBA, Fenerbahçe'yle temasa geçip gelir tahminlerini gösterecek

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Ulusal Basketbol Birliği (NBA) uluslararası alanda genişleme planlarını sürdürürken gelecek hafta özel sermaye şirketlerine ve Avrupa merkezli kulüplere önerilen Avrupa ligine ilişkin finansal projeksiyonlara erişim izni vermeye hazırlanıyor.

Oksijen'in Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Blackstone, CVC Capital Partners, RedBird Partners ve General Atlantic'in finansal projeksiyonlara erişim izni verilecek yatırım grupları arasında yer aldığı ileri sürülüyor.

Yatırımcılar yeni lige katılacak takımları destekleyip desteklemeyeceklerini değerlendirirken BlackRock, BC Partners ve Oaktree Capital'e de belgelere erişim veriliyor.

NBA komiseri Adam Silver, egemen varlık fonları ve özel sermaye şirketlerinin halihazırda Avrupa'da takımlara sahip olduğunu ve işlettiğini hatırlatarak yeni kurulacak ligde de bu yaklaşımın benimsenebileceğini söyledi.

"Şu anda NBA ve ABD'de ana yatırımcılar olarak izin verilmeyen farklı türdeki yatırımcılara açığız. Sıfırdan bir lig kurma fırsatıyla, konuya yeni bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz ve gerçekçiyiz" diyen Silver, "Spor takımı sahipliği açısından dünyanın farklı bölgelerinde farklı normlar olduğunu anlıyoruz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'yle de iletişime geçildi

Konuya yakın kaynaklara göre NBA, başlangıçta 300’ün üzerinde ilgi beyanı aldıktan sonra, Avrupa ligi için olası finansal destekçilerin listesini birkaç düzine isimle sınırlandırdı. Bağlayıcı olmayan takım/franchise tekliflerinin mart ayı sonuna kadar verilmesi gerekiyor; NBA ise organizasyonu 2027’nin sonlarında başlatmayı hedefliyor.

Görüşmeler hakkında bilgilendirilen kişilere göre, takım franchise’larının 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında değerlenmesi bekleniyor.

Financial Times'a göre Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe ve Atina merkezli Panathinaikos dahil olmak üzere birkaç önde gelen Avrupa futbol kulübünün yöneticilerine, NBA Avrupa projesiyle ilgili detayların sunulması da planlanıyor; bunlar arasında projenin yönetim yapısı ve gelir tahminleri de yer alıyor.

NBA’nin planı, Avrupa basketbolunun yapısını kökten değiştirme potansiyeli taşıyor ve uzun süredir bölgesel rekabetin merkezi olan EuroLeague için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Barcelona kısa süre önce EuroLeague’de oynamak için lisansını yenilemiş olsa da, kulüpten yapılan açıklamada “her zaman mevcut en iyi organizasyonlarda yarışma” hedefi vurgulanmıştı.

Lyon merkezli ASVEL (sahibi Fransız NBA efsanesi Tony Parker) ve Olimpia Milano dahil olmak üzere, mevcut Avrupa basketbol takımları da yeni lig için olası katılımcılar arasında kısa listeye alındı.

NBA, son günlerde Londra ve Berlin’de maçlar düzenledikten sonra potansiyel yatırımcılar, yayıncılar ve sponsorlarla görüşmeler yaparak önerilen Avrupa genişlemesine ilgi toplamaya çalışıyor.

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan da daha önce NBA Avrupa projesinde yer alma konusunda kararlı olduklarını söylemiş; "NBA Avrupa projesi ile alakalı uzun zamandır üst düzeyde temaslarımız sürüyor. Yakın zamanda da resmi görüşmelere başlayacağız. Bu projede yer alma konusunda kararlıyız. Galatasaray, Türkiye'ye basketbolu getiren kulüp olarak, potansiyeli ve taraftarının gücüyle NBA Avrupa'ya değer katacaktır" demişti.