  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fiorentina – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
Takip Et

Fiorentina – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

İtalya Ligi kaldığı yerden devam ederken, ligin favori takımlarından Juventus, Fiorentina’ya konuk olacak. Peki Fiorentina – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

OKAN GÜLEŞ
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fiorentina – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
Takip Et

İtalya Ligi’nde kıran kırana mücadele devam ediyor. Kenan Yıldız, Juventus formasıyla esip gürlüyor. Milli ara sonrası İtalya’ya dönen Yıldız, takımla çalışmalara da katıldı. Kenan’ın bugün Fiorentina karşısında oynayıp oynamayacağı da merak konusu.Peki Fiorentina – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

Fiorentina – Juventus maçı için geri sayım başladı. Serie A’da kritik puan mücadelesine sahne olacak karşılaşmada Juventus zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Peki, Fiorentina – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte maç günü, yayın bilgisi ve detaylar…

FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Fiorentina – Juventus maçı 22 Kasım 2025 Cumartesi, saat 20:00’da oynanacak. Mücadelede hakem Daniele Doveri görev yapacak.

Karşılaşma Artemio Franchi Stadyumu’nda oynanacak ve S Sport Plus, S Sport 2 ile Tivibu Spor 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina ligde 11 maçta 6 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 5 puanda bulunuyor. Juventus ise 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 19 puana sahip. Siyah-beyazlılar, zirve yarışında kritik önem taşıyan bu deplasmanda 3 puan hedefliyor.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın durumu maç günü netleşecek. Teknik ekibin tercihine bağlı olarak kadroda yer alması bekleniyor.

Maç özeti bilgileri (hızlı bakış)

- Maç: Fiorentina – Juventus

- Tarih: 22 Kasım 2025, Cumartesi

- Saat: 20:00 (TSİ)

- Stadyum: Artemio Franchi

- Hakem: Daniele Doveri

- Yayın: S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1

Spor
CANLI İZLE: Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
CANLI İZLE: Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Gençlerbirliği maçında Osimhen var mı, sakat mı?
Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Gençlerbirliği maçında Osimhen var mı, sakat mı?
Fenerbahçe'den Partizan maçında açılan ırkçı pankarta tepki
Fenerbahçe'den Partizan maçında açılan ırkçı pankarta tepki
TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Süper Kupa'da yarı final maçlarının programı belli oldu
Süper Kupa'da yarı final maçlarının programı belli oldu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Pazartesi günü açıklamalarda bulunacak
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Pazartesi günü açıklamalarda bulunacak