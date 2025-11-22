İtalya Ligi’nde kıran kırana mücadele devam ediyor. Kenan Yıldız, Juventus formasıyla esip gürlüyor. Milli ara sonrası İtalya’ya dönen Yıldız, takımla çalışmalara da katıldı. Kenan’ın bugün Fiorentina karşısında oynayıp oynamayacağı da merak konusu.Peki Fiorentina – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

Fiorentina – Juventus maçı için geri sayım başladı. Serie A’da kritik puan mücadelesine sahne olacak karşılaşmada Juventus zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Peki, Fiorentina – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte maç günü, yayın bilgisi ve detaylar…

FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Fiorentina – Juventus maçı 22 Kasım 2025 Cumartesi, saat 20:00’da oynanacak. Mücadelede hakem Daniele Doveri görev yapacak.

Karşılaşma Artemio Franchi Stadyumu’nda oynanacak ve S Sport Plus, S Sport 2 ile Tivibu Spor 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina ligde 11 maçta 6 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 5 puanda bulunuyor. Juventus ise 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 19 puana sahip. Siyah-beyazlılar, zirve yarışında kritik önem taşıyan bu deplasmanda 3 puan hedefliyor.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın durumu maç günü netleşecek. Teknik ekibin tercihine bağlı olarak kadroda yer alması bekleniyor.

Maç özeti bilgileri (hızlı bakış)

- Maç: Fiorentina – Juventus

- Tarih: 22 Kasım 2025, Cumartesi

- Saat: 20:00 (TSİ)

- Stadyum: Artemio Franchi

- Hakem: Daniele Doveri

- Yayın: S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1