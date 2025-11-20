Formula 1 yarış takvimi 2025 | F1 nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi

  1. Ekonomim
Formula 1 2025 sezonu için artık geri sayım başlarken, motor sporları izleyicileri bu senenin yarış takvimini ve yayın bilgilerini sorguluyor. 24 yarıştan meydana gelen 2025 takvimi, Formula 1 tarihinin bugüne dek en uzun sezonu olarak ön plana çıkıyor. Peki F1 nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi

Mart ayında start alacak yeni sezonda takvim bölgesel olarak yeniden düzenlendi ve lojistik yükler azaltılarak daha sürdürülebilir bir yapı hayata geçirildi. Diğer taraftan, geçtiğimiz Şubat ayında F1 yayın haklarının 10 seneliğine sebebiyle “F1 nereden izlenir?” sorusu da gündemden düşmüyor. Peki F1 nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi ve tüm detaylar...

Formula 1 yarış takvimi 2025

Yeni sezonda F1 takviminde yer alan 24 yarış şöyle:

14-16 Mart – Avustralya, Melbourne

21-23 Mart – Çin, Şanghay

4-6 Nisan – Japonya, Suzuka

11-13 Nisan – Bahreyn, Sakhir

18-20 Nisan – Suudi Arabistan, Cidde

2-4 Mayıs – ABD, Miami

16-18 Mayıs – İtalya, İmola

23-25 Mayıs – Monako, Monako

30 Mayıs – 1 Haziran – İspanya, Barselona

13-15 Haziran – Kanada, Montreal

27-29 Haziran – Avusturya, Spielberg

4-6 Temmuz – Birleşik Krallık, Silverstone

25-27 Temmuz – Belçika, Spa

1-3 Ağustos – Macaristan, Budapeşte

29-31 Ağustos – Hollanda, Zandvoort

5-7 Eylül – İtalya, Monza

19-21 Eylül – Azerbaycan, Bakü

3-5 Ekim – Singapur

17-19 Ekim – ABD, Austin

24-26 Ekim – Meksika, Mexico City

7-9 Kasım – Brezilya, São Paulo

20-22 Kasım – ABD, Las Vegas

28-30 Kasım – Katar, Lusail

5-7 Aralık – Abu Dabi, Yas Marina

F1 nereden izlenir?

Formula 1 yarışları Türkiye’de beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın yayın haklarını 2033 yılı sonuna kadar elinde bulunduracak. Anlaşma; antrenman turları, sıralama, sprint yarışları, grand prix’ler ile Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yayınlarını kapsıyor.

 

