Formula 1 yarış takvimi 2025 | F1 nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi
Formula 1 2025 sezonu için artık geri sayım başlarken, motor sporları izleyicileri bu senenin yarış takvimini ve yayın bilgilerini sorguluyor. 24 yarıştan meydana gelen 2025 takvimi, Formula 1 tarihinin bugüne dek en uzun sezonu olarak ön plana çıkıyor. Peki F1 nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi
Mart ayında start alacak yeni sezonda takvim bölgesel olarak yeniden düzenlendi ve lojistik yükler azaltılarak daha sürdürülebilir bir yapı hayata geçirildi. Diğer taraftan, geçtiğimiz Şubat ayında F1 yayın haklarının 10 seneliğine sebebiyle “F1 nereden izlenir?” sorusu da gündemden düşmüyor. Peki F1 nereden izlenir? İşte F1 yarış listesi ve tüm detaylar...
Formula 1 yarış takvimi 2025
Yeni sezonda F1 takviminde yer alan 24 yarış şöyle:
14-16 Mart – Avustralya, Melbourne
21-23 Mart – Çin, Şanghay
4-6 Nisan – Japonya, Suzuka
11-13 Nisan – Bahreyn, Sakhir
18-20 Nisan – Suudi Arabistan, Cidde
2-4 Mayıs – ABD, Miami
16-18 Mayıs – İtalya, İmola
23-25 Mayıs – Monako, Monako
30 Mayıs – 1 Haziran – İspanya, Barselona
13-15 Haziran – Kanada, Montreal
27-29 Haziran – Avusturya, Spielberg
4-6 Temmuz – Birleşik Krallık, Silverstone
25-27 Temmuz – Belçika, Spa
1-3 Ağustos – Macaristan, Budapeşte
29-31 Ağustos – Hollanda, Zandvoort
5-7 Eylül – İtalya, Monza
19-21 Eylül – Azerbaycan, Bakü
3-5 Ekim – Singapur
17-19 Ekim – ABD, Austin
24-26 Ekim – Meksika, Mexico City
7-9 Kasım – Brezilya, São Paulo
20-22 Kasım – ABD, Las Vegas
28-30 Kasım – Katar, Lusail
5-7 Aralık – Abu Dabi, Yas Marina
F1 nereden izlenir?
Formula 1 yarışları Türkiye’de beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın yayın haklarını 2033 yılı sonuna kadar elinde bulunduracak. Anlaşma; antrenman turları, sıralama, sprint yarışları, grand prix’ler ile Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercup yayınlarını kapsıyor.