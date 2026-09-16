Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu!

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Formula 1'de 2027 sezonunun resmi takvimi açıklandı.

Türkiye Grand Prix'si, İstanbul Park'ın yeniden takvime dahil edilmesiyle birlikte 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarışın ana organizasyonu 3 Ekim Pazar günü yapılacak. Türkiye, Formula 1 takvimine 2021'den sonra yeniden dönmüş olacak.

Formula 1'in 2027 sezonunda toplam 24 Grand Prix düzenlenecek. Sezon 14 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 12 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Türkiye Grand Prix'si ise sezonun son bölümünde, Azerbaycan ve Singapur yarışları arasındaki üçlü yarış serisinin ikinci ayağı olarak takvimde yer alacak.

Açıklamada, Türkiye Grand Prix'sinin bilet satışı ve resmi duyuruları için organizasyonun internet sitesinden ön kayıt yaptırılabileceği de aktarıldı.

İstanbul Park'a 6 yıl sonra Formula 1 dönüşü

İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı son olarak 2021 yılında yaşandı. Böylece 2027'deki yarış, Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünden yaklaşık altı yıl sonra gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki son Formula 1 yarışı 10 Ekim 2021'de düzenlendi. Yarışı Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanırken, Max Verstappen ikinci, Sergio Perez üçüncü oldu.

Bottas'ın zaferi, İstanbul Park'taki son Formula 1 yarışının galibi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Park, 2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 pandemisinin Formula 1 takviminde yol açtığı değişiklikler nedeniyle yeniden takvime dahil edilmişti.

2020'deki yarış ise Lewis Hamilton'ın kariyerindeki yedinci dünya şampiyonluğunu garantilediği yarış olarak tarihe geçti.

Türkiye, Formula 1'e ilk kez 2005 yılında ev sahipliği yaptı. İstanbul Park, 2005-2011 arasında yedi yarışa ev sahipliği yaptı.

Pandemi döneminde 2020 ve 2021'de iki kez daha takvime dahil edilen Türkiye Grand Prix'siyle birlikte Türkiye bugüne kadar toplam 9 Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı.

İstanbul Park'ta ilk yarış 2005'te yapıldı

İstanbul Park'ın Formula 1 serüveni 2005 yılında başladı. 5,33 kilometrelik pist, özellikle yüksek hız ve çoklu viraj yapısıyla takvimdeki farklı karakterdeki pistlerden biri olarak öne çıktı.

Pistin en dikkat çekici bölümü ise uzun ve çoklu apeksli 8. viraj oldu.

Formula 1 tarafından da pistin en teknik bölümlerinden biri olarak tanımlanan bu viraj, sürücüler için yüksek hızda denge ve hassasiyet gerektiren bölümlerden biri olarak biliniyor.

İstanbul Park'ta en fazla yarış kazanan pilot ise Felipe Massa. Ferrari ile yarışan Brezilyalı pilot, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez Türkiye Grand Prix'sini kazandı.

Kimi Räikkönen, Jenson Button ve Sebastian Vettel de İstanbul Park'ta zafer yaşayan pilotlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin dönüşü 2031'e kadar garanti

Türkiye'nin Formula 1'e dönüşü yalnızca 2027 sezonuyla sınırlı olmayacak.

Nisan 2026'da yapılan anlaşmayla İstanbul Park'ın 2031 sezonu sonuna kadar Formula 1 takviminde yer alması konusunda anlaşmaya varıldı.

Formula 1'in açıklamasına göre Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), gelecekteki yarışların organizasyonunda Formula 1'in yerel teslimat ortağı olacak.

Hazırlık çalışmalarının 2027 yarışı için şimdiden başladığı açıklanmıştı.

2027 takviminde 10 sprint yarışı

2027 sezonunun dikkat çeken değişikliklerinden biri de sprint yarışlarının sayısındaki artış oldu. Formula 1, 2027'de 10 sprint hafta sonu düzenleyecek.

Böylece sprint formatının uygulandığı hafta sonlarının sayısı önceki sezona göre artırılmış olacak. Monaco da ilk kez sprint hafta sonuna ev sahipliği yapacak.

2027 takviminde Türkiye'nin yanı sıra Portekiz de Formula 1'e geri dönecek.

Portimão'daki yarış 20 Haziran'da yapılacak. Buna karşılık Hollanda'daki Zandvoort ve Barcelona'nın takvimdeki konumu değişecek.

Formula 1, yarış sayısını 24'te tutmak amacıyla bazı Avrupa yarışlarında rotasyon uygulayacak.

2027 Formula 1 takvimi

14 Mart: Bahreyn

21 Mart: Suudi Arabistan

4 Nisan: Avustralya

11 Nisan: Japonya

25 Nisan: Çin

9 Mayıs: Miami

23 Mayıs: Kanada

6 Haziran: Monaco

20 Haziran: Portimão, Portekiz

4 Temmuz: Avusturya

18 Temmuz: Büyük Britanya

1 Ağustos: Belçika

29 Ağustos: Macaristan

12 Eylül: Madrid, İspanya

19 Eylül: Azerbaycan

3 Ekim: Türkiye – İstanbul Park

17 Ekim: Singapur

31 Ekim: ABD

7 Kasım: Sao Paulo, Brezilya

21 Kasım: Meksika

5 Aralık: Las Vegas

10 Aralık: Katar

12 Aralık: Abu Dabi

2027 sezonunda böylece 24 yarış ve 10 sprint hafta sonu bulunacak. Sezonun Türkiye ayağı ise 1-3 Ekim hafta sonunda İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Türkiye'de Formula 1 tarihinin kısa özeti

Türkiye'nin Formula 1 geçmişi 2005'e uzanıyor. İstanbul Park'ın takvime girmesiyle başlayan ilk dönem 2011'e kadar sürdü. Ardından Türkiye, 2020 yılında pandemi nedeniyle değişen takvim kapsamında yeniden Formula 1'e ev sahipliği yaptı.

2020 yarışı Lewis Hamilton'ın, 2021 yarışı ise Valtteri Bottas'ın zaferiyle sonuçlandı. 2021'deki yarışın ardından Türkiye yeniden takvimden çıktı.

2027'deki yarışla birlikte Formula 1, İstanbul Park'a geri dönmüş olacak.

Anlaşmanın 2031 sonuna kadar uzanması nedeniyle İstanbul, önümüzdeki yıllarda Formula 1 takviminde yeniden düzenli olarak yer alacak.