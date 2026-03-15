  3. Formula 1'e savaş engeli: Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları iptal edildi
Formula 1'e savaş engeli: Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları iptal edildi

Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle nisan ayında yapılmayacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
AA
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Formula 1'e savaş engeli: Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları iptal edildi
Formula 1'den yapılan açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir." denildi.

Açıklamada, "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır." bilgisi verildi.

