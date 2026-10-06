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Formula 2 ve Formula 3 yarışları 2027'de İstanbul'da düzenlenecek

Formula 2 ve Formula 3 yarışları, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix kapsamında TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, destek serilerinin de Türkiye'de yapılmasını istediklerini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Formula 2 ve Formula 3 yarışları 2027'de İstanbul'da düzenlenecek
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Formula 2 ve Formula 3 yarışları, Formula 1 Türkiye Grand Prix kapsamında TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Formula 2 ve Formula 3 serileri, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'nin programında yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecinde Formula 2 ve Formula 3 destek serilerinin de İstanbul'da yapılmasını özellikle istediklerini belirterek "Beş yıllık kontrat dönemimizde, bizim genç sporcularımızın da Turkish Grand Prix hafta sonunda kendi pistimizde, dolu tribünler önünde yarıştığını görmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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