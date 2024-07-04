  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fransa ekibi Nice, Ndombele'yi kadrosuna kattı
Takip Et

Fransa ekibi Nice, Ndombele'yi kadrosuna kattı

Fransa ekibi Nice, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa ekibi Nice, Ndombele'yi kadrosuna kattı
Takip Et

Yeni sezon öncesi kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekibi Nice, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da olan Tanguy Ndombele’yi transfer etti. Nice, 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ndombele, Galatasaray formasını 26 maçta giydi 

2023-24 sezonunu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren Tanguy Ndombele, 26 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 6 tanesine ilk 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist katkısı sağladı.

UEFA'dan Merih Demiral'a men cezası iddiası!UEFA'dan Merih Demiral'a men cezası iddiası!Spor

 

Arda Güler'den olay sözler: Bu intikam maçıydıArda Güler'den olay sözler: Bu intikam maçıydıSpor

 