Fransa ekibi Nice, Ndombele'yi kadrosuna kattı
Fransa ekibi Nice, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
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Yeni sezon öncesi kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekibi Nice, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da olan Tanguy Ndombele’yi transfer etti. Nice, 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Ndombele, Galatasaray formasını 26 maçta giydi
2023-24 sezonunu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren Tanguy Ndombele, 26 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 6 tanesine ilk 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist katkısı sağladı.