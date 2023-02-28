Fransa Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.

FFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Le Graet, 28 Şubat Salı günü Fransız Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na görevden ayrılma kararını açıkladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, FFF Başkan Yardımcısı Philippe Diallo'nin, 10 Haziran 2023'e kadar FFF'nin geçici başkanı olarak görev yapacağı ifade edildi.

Cinsel taciz soruşturması başlatılmıştı

Ocak ayında Paris'teki savcılar, Le Graet'e karşı cinsel taciz iddialarına yönelik bir soruşturma başlatmıştı. 81 yaşındaki Le Graet hakkında açılan soruşturmanın, Fransa basınında yer alan cinsel taciz iddialarına dayandığı belirtiliyor.

Son olarak futbol menajeri Sonia Souid, L'Equipe gazetesi ile RMC radyo kanalına verdiği röportajda, "Le Graet'in dairesine gittim. Ondan yardım istiyorsam, onun da bana bazı şeyler yapmasına izin vermem gerektiğini söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

Noel Le Graet, ilk olarak Fransız eski yıldız futbolcu Zinedine Zidane hakkındaki ifadeleriyle tepki çekmişti.

Başkanlık görevini yürüttüğü dönemde, Zidane'ın milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında ülke basınına konuşan Le Graet, "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Spor Bakanlığı, İspanya'nın Real Madrid takımı, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile birçok futbolcu, Zidane hakkındaki açıklamaları nedeniyle Le Graet'i eleştirmişti. FFF ise Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takıma üst üste ikinci finalini oynatan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmıştı.