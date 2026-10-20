Fransa'da Galatasaray'a güvenlik kalkanı: 6 keskin nişancı ve 250 asker görev yapacak

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak.

Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Özel eğitimli askerler koruyacak

Karşılaşma için bugün Fransa'ya hareket edecek olan Galatasaray kafilesi üst düzey önlemlerle korunacak.

Sarı-kırmızılıların kalacağı otel ve çevresinde alınacak önlemler ortaya çıktı.

L'Equipe'in haberine göre otelin çatısında 6 adet keskin nişancı, 250 özel eğitimli asker ve bin kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız Galatasaray'ı koruyacak.

Önlem alınması talep edilmişti

Fransa'daki olayların yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri olan Lille'de 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Galatasaray da takım ve taraftarları için UEFA'dan ek güvenlik önlemleri istemişti.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’yla da iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin artırılmasını talep etmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bu hafta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının, Lille-Galatasaray karşılaşması da dahil olmak üzere planlandığı gibi gerçekleştirileceğini doğrulamıştı.