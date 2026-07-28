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Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu. Didier Deschamps'tan boşalan koltuğa oturan tecrübeli teknik adamla dört yıllık sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi
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Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu
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2026 Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu. Didier Deschamps'tan boşalan koltuğa oturan tecrübeli teknik adamla dört yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Real Madrid'de görev yapan Zidane, İspanyol ekibiye 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası ve 2 Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

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