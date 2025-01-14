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Futbol alanında bir ilk: Barış Alper Yılmaz, Red Bull Sporcusu oldu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Red Bull Sporcuları ailesine katıldı.

Haber Merkezi
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Futbol alanında bir ilk: Barış Alper Yılmaz, Red Bull Sporcusu oldu
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Red bull'dan yapılan açıklamaya göre, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Red Bull Türkiye'nin futbol alanındaki ilk sporcusu oldu.

Saha içi ve dışındaki enerjik duruşuyla dikkati çeken Yılmaz, Joao Felix, Dominik Szoboszlai, Endrick, Xavi Simons, Mondo Duplantis ve Max Verstappen gibi dünya çapındaki sporcularla beraber 915 Red Bull sporcusu arasına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli futbolcu Yılmaz, "Red Bull gibi bir markanın sporcusu olduğum için öncelikle çok heyecanlıyım. Verstappen ve Duplantis gibi elit sporcuların arasına katılmak çok güzel bir duygu. Red Bull ile yapacağımız projeler için şimdiden çok heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

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