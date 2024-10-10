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Futbol dünyası şokta! Yunan futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu

Panathinaikos forması giyen George Baldock'un evinin yüzme havuzunda ölü bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Futbol dünyası şokta! Yunan futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu
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Panathinaikos'un 31 yaşındaki Yunan milli oyuncusu George Baldock'tan futbol dünyasını sarsan haber geldi. Gazzetta'nın haberine göre Yunan savunma oyuncusu Baldock, Atina'nın güneyindeki Glyfada'daki evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

Ölümünün koşullarının şimdilik belirsizliğini koruduğu ve polisin konu hakkında soruşturma yürüttüğü belirtildi.

31 yaşındaki oyuncu, yazdan beri Panathinaikos'ta forma giyiyordu. Herhangi bir özel sağlık sorunu olduğu bilinmiyordu.

3 gün önce derbide sahadaydı

Hayatını kaybeden futbolcu, 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde Olympiakos'a karşı oynanan derbide Süper Lig'den tanıdığımız; Anastasios Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle sahaya çıkmış mücadelenin 75. dakikasında kenara gelmişti.

Kadroda yer almamıştı

Baldock, Yunanistan Milli Takımı formasıyla 12 maça çıkmıştı ancak bu kez, perşembe günü İngiltere'ye karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı için Londra'ya gidecek kadroda yer almadı.

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