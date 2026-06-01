Futbol ekonomisinde zirve belli oldu: Dünyanın en değerli takımları açıklandı

2026 Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, turnuva öncesinde ülkelerin kadro güçleri ve piyasa değerleri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 2026 Dünya Kupası’na katılacak takımların piyasa değerleri masaya yatırıldı. Toplam değeri 87 milyar dolara ulaşan 30 kulüplük listenin zirvesinde Real Madrid yerini korumayı başardı.

Dünya futbolunun en başarılı kulüplerinden biri olan Real Madrid, son iki sezonda sportif açıdan beklentilerin gerisinde kaldı. İspanya’da ezeli rakibi FC Barcelona’nın arkasında kalan ekip, Avrupa arenasında da üst üste iki sezon çeyrek finalde elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ancak sahadaki bu sonuçlara rağmen kulübün ticari performansı dikkat çekici şekilde yükselmeye devam ediyor. Los Blancos, gelirlerini artırarak ekonomik açıdan tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor.

Real Madrid rakiplerine fark attı

2024-25 sezonunda Real Madrid 1,27 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki sezona göre gelirlerini yüzde 12 artırdı. Bu rakam zaten bir futbol kulübü için rekor seviyedeydi. Dahası yeni gelir rakamı, Forbes’un ölçtüğü en yüksek spor takımı geliri olarak, 2024 NFL sezonunda Dallas Cowboys’un elde ettiği 1,23 milyar doları da geride bırakıyor. Bu sayede Real Madrid üst üste beşinci kez dünyanın en değerli futbol takımı olmayı sürdürüyor. Ayrıca bu, Forbes’un yıllık sıralamasının son 13 edisyonunda Real Madrid’in onuncu kez zirvede yer alışı anlamına geliyor. Real Madrid’in değeri artık 9,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor bu da ikinci sıradaki Barcelona’nın 2 milyar dolar önünde olduğu anlamına geliyor. Barcelona ise geçen sezon, oyuncu transfer gelirleri hariç tutulduğunda, 1 milyar dolar gelir barajını aşan ikinci futbol kulübü olmuştu.

Kulüp değerleri rekor kırdı

Zirvede İspanyol kulüplerinin hakimiyetine rağmen, La Liga’nın en değerli 30 futbol kulübü arasında yalnızca bir ek temsilcisi bulunuyor. Bu durum, La Liga’yı İngiltere Premier Lig'in (11 kulüp), ABD Major League Soccer’ın (7 kulüp) ve İtalya Seri A’nın (4 kulüp) gerisinde bırakıyor. Almanya Bundesliga’dan da üç kulüp ilk 30’da yer alırken, Fransa Lig 1 ve Portekiz Primeira Liga birer kulüple listeyi tamamlıyor.

Ortalama olarak, listedeki 30 takımın değeri 2,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 2025 yılındaki rekor seviye olan 2,4 milyar dolara göre yüzde 21’lik bir artış anlamına geliyor. Sıralamada dikkat çeken eksiklerden biri Seri A kulübü Napoli oldu. Athletic’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre kulüp, spor odaklı özel sermaye şirketi Underdog Global Partners’tan yaklaşık 2,3 milyar dolarlık istenmeyen bir teklif aldı. Forbes tarafından incelenen yatırımcı e-postasında Underdog, teklifi verdiğini açıkça reddetmedi ancak “Basında okuduğunuz her şey şu aşamada olduğu gibi değerlendirilmelidir, tamamen spekülasyon” açıklamasını yaptı.

Futbol ekonomisinde dikkat çeken hesap

Böylesine bir fiyatlama, Napoli’nin 2024-25 sezonunda oyuncu transfer gelirleri hariç 197 milyon dolarlık gelirinin yaklaşık 11,7 katına denk geliyor ve Avrupa futbolunda oldukça sıra dışı olurdu. Örneğin, mart ayında tamamlanan ve mevcut döviz kuru üzerinden borçlar dahil yaklaşık 2,95 milyar dolar değerleme ile gerçekleşen Atlético de Madrid satışında kulübün değeri, bir önceki sezon gelirinin yaklaşık altı katı seviyesindeydi. Premier Lig'te ise Forbes, en üst düzey beş kulübü son bir yıllık gelirlerinin 6 ila 8,3 katı arasında değerlerken, diğer birçok kulüp 4 katın altında değerlendiriliyor. Napoli, Inter Milan ve AS Roma gibi önde gelen İtalyan kulüpleriyle benzer şekilde 3 ila 4 kat gelir çarpanı üzerinden değerlenirse, değeri 800 milyon doların altında kalırdı.

Yatırımcı heyecanı

MLS’de ise hesaplama oldukça farklı işliyor, burada ortalama gelir çarpanı 8,9 seviyesinde. Bu oran NBA’de 12,9 NFL’de 10,7 NHL’de 8,9 ve hatta MLB’de 7 seviyesinde bulunuyor. Aradaki fark, Avrupa futbol kulüplerini yatırımcılar açısından daha az cazip kılan çeşitli zorluklardan kaynaklanıyor ve bunların başında yükselme-düşme sistemi geliyor. Örneğin İngiltere’de Premier Lig'ten her yıl Championship’e düşen üç takımın yıllık gelirleri onlarca milyon dolar azalıyor. Bu tehdit, bu sezon düşmekten kıl payı kurtulan Tottenham Hotspur gibi köklü kulüpler için bile geçerliliğini koruyor.

Avrupa ligleri ayrıca, birçok Amerikan spor organizasyonuna kıyasla yayın haklarında daha zayıf bir pazarla karşı karşıya. Bunun yanında daha az ticarileşmiş bir spor kültürüyle de mücadele etmek zorundalar. Örneğin Liverpool, taraftar protestoları nedeniyle planlanan bilet fiyat artışlarını geri çekiyor. Kulüp 2025 yılında ortalama 99 dolar bilet fiyatı uyguluyordu. Bu rakam Avrupa’daki birçok rakibinden yüksek olsa da NFL’in önde gelen takımlarının ortalamasının yarısından bile az. Ayrıca Avrupa futbolunda maaş tavanı uygulaması bulunmuyor ve en yetenekli oyuncular için verilen mücadele, sporu geleneksel olarak oldukça düşük karlı bir faaliyet haline getiriyor.

Bu ve benzeri faktörler, Real Madrid’in gelir açısından üstün olmasına rağmen neden NFL ekibi Dallas Cowboys’un 13 milyar dolarlık değerlemesinin oldukça gerisinde kaldığını açıklıyor. Bununla birlikte, Atlético satışının yanı sıra ilk 30 dışında kalan daha düşük profilli takımlarla ilgili bazı işlemler, yatırımcı ilgisinin artıyor olabileceğini gösteriyor. Geçen yıl Forbes, Atlético’yu gelirinin 3,8 katı üzerinden değerlemişti. İlk 30’daki Avrupa kulüplerinin ortalama çarpanı ise geçen yıl 5,1 iken bu yıl 5,6’ya yükseldi.

Stadyum ve yayın gelirleri öne çıkıyor

Yatırımcı heyecanını artıran bir diğer unsur ise liglerinde üst sıralarda yer alan takımların giderek daha kazançlı hale gelen kıtasal turnuvalara katılım hakkı elde etmesi. Örneğin Şampiyonlar Ligi’nin, 2027’de başlayacak yeni dönemde yayın hakları gelirlerinde yüzde 20 artış sağlaması bekleniyor. Ayrıca yeni veya yenilenen stadyum projeleri, yerel gelirlerin büyümeye devam etmesine yardımcı olacak. Real Madrid ve İngiltere’den Everton son dönemde önemli stadyum yenilemelerini tamamlayan kulüpler arasında yer alırken; Barcelona, Manchester United, AS Roma ve Milano’da tarihi San Siro’nun yerine ortak bir proje geliştiren AC Milan ile Inter Milan’ın projelerinin önümüzdeki yıllarda tamamlanması bekleniyor.

Ancak şu anda kulüp değerlemelerindeki en büyük itici güç, spor kulübü sahibi olmak isteyen Amerikalı yatırımcıların yarattığı sermaye akışı. Bu sezon Premier Lig kulüplerinin yarısından fazlası Amerikalılar veya ABD merkezli şirketler tarafından çoğunluk hissesiyle kontrol ediliyordu. Amerikalılar ya da Kanadalılar ayrıca Seri A’daki 20 takımın dokuzunu kontrol ediyor. Apollo’nun Atlético satın almasının ardından La Liga’da da üç kulüp Amerikan kontrolüne geçti. ABD’li yatırımcılar ayrıca alt liglerde ve diğer ülkelerde de kulüp satın almaya başladı. Örneğin Atlanta merkezli Innovatio Capital, temmuz ayında Meksika’nın Liga MX ekiplerinden Querétaro’yu satın alırken, New York merkezli General Atlantic aralık ayında Club América’nın yüzde 49 hissesini aldı.

Dünya’nın En Değerli Futbol Takımları 2026

1. 9.5 milyar dolar - Real Madrid

Lig: İspanyol La Liga | Bir yıllık değişim: Yüzde 41 | Gelir: 1.265 milyar dolar | Sahipleri: Kulüp üyeleri

2. 7.5 milyar dolar - Barcelona

Lig: İspanyal La Liga | Bir yıllık değişim: Yüzde 33 | Gelir: 1.063 milyar dolar | Sahipleri: Kulüp üyeleri

3. 7.2 milyar dolar - Manchester United

Lig: İngiliz Premier Lig | Bir yıllık değişim: Yüzde 9 | Gelir: 865 milyon | Sahipleri: Glazer ailesi, Jim Ratcliff

4. 6.2 milyar dolar - Liverpool

Lig: İngiliz Premier Lig | Bir yıllık değişim: Yüzde 15 | Gelir: 911 milyon dolar | Sahipleri: John Henry, Tom Werner

5. 5.8 milyar dolar - Paris Saint-Germain

Lig: Fransız Lig 1 | Bir yıllık değişim: Yüzde 26 | Gelir: 912 milyon dolar | Sahibi: Katar Spor Yatırımcılık

6. 5.7 milyar dolar - Bayern Münih

Lig: Alman Bundesliga | Bir yıllık değişim: Yüzde 12 | Gelir: 938 milyon dolar | Sahipleri: Kulüp üyeleri

7. 5.5 milyar dolar - Manchester City

Lig: İngiliz Premier Lig | Bir yıllık değişim: Yüzde 4 | Gelir: 900 milyon dolar | Sahibi: Mansur bin Zayid bin Sultan bin Zayid bin Halife Al-i Nehyan

8. 5.4 milyar dolar - Arsenal

Lig: İngiliz Premier Lig | Bir yıllık değişim: Yüzde 59 | Gelir: 895 milyon dolar | Sahibi: Stanley Kroenke

9. 4.2 milyar dolar - Chelsea

Lig: İngiliz Premier Lig | Bir yıllık değişim: Yüzde 29 | Gelir: 637 milyon dolar | Sahipleri: Todd Boehly, Clearlake Capital

10. 3 milyar dolar - Tottenham Hotspur

Lig: İngiliz Premier Lig | Bir yıllık değişim: Yüzde -9 | Gelir: 733 milyon dolar | Sahipleri: Joseph Lewis Aile Tröstü, Daniel Levy

11. 2.95 milyar dolar- Atletico de Madrid

Lig: İspanyal La Liga | Bir yıllık değişim: Yüzde 74 | Gelir: 488 milyon dolar | Sahipleri: Apollo Sports Capital, Quantum Pacific, Ares Management

12. 2.4 milyar dolar - Juventus

Lig: İtalyan Serie A | Bir yıllık değişim: Yüzde 12 | Gelir: 458 milyon dolar | Sahibi: Agnelli ailesi

13. 2.2 milyar dolar - Borussia Dortmund

Lig: Alman Bundesliga | Bir yıllık değişim: Yüzde 7 | Gelir: 579 milyon dolar | Sahipleri: Bernd Geske, Evonik Industries

14. 1.85 milyar dolar - AC Milan

Lig: İtalyan Seri A | Bir yıllık değişim: Yüzde 23 | Gelir: 447 milyon dolar | Sahibi: RedBird Capital Partners

15. 1.8 milyar dolar - Inter Milan

Lig: İtalyan Seri A | Bir yıllık değişim: Yüzde 57 | Gelir: 586 milyon dolar | Sahibi: Oaktree Capital Management

16. 1.4 milyar dolar - Aston Villa

Lig: İngiliz Premier Lig | Bir yıllık değişim: Yüzde 56 | Gelir: 490 milyon dolar | Sahipleri: Wes Edens, Nassef Sawiris

17. 1.35 milyar dolar - Inter Miami

Lig: ABD MLS | Bir yıllık değişim: Yüzde 13 | Gelir: 200 milyon dolar | Sahipleri: Jorge Mas, Jose Mas, David Beckham

18. 1.32 milyar dolar - LAFC

Lig: ABD MLS | Bir yıllık değişim: Yüzde 6 | Gelir: 167 milyon dolar | Sahipleri: Bennett Rosenthal, Brandon Beck, Larry Berg, Peter Guber

19. 1.25 milyar dolar - Newcastle United

Lig: İngiliz Premier League | Bir yıllık değişim: Yüzde 14 | Gelir: 435 milyon dolar | Sahipleri: Saudi Arabsitan Kamu Yatırım Fonu

20. 1.08 milyar dolar - LA Galaxy

Lig: ABD MLS | Bir yıllık değişim: Yüzde 8 | Gelir: 106 milyon dolar | Sahibi: Philip Anschutz

21. 1.02 milyar dolar New York City FC

Lig: ABD MLS | Bir yıllık değişim: Yüzde 17 | Gelir: 90 milyon dolar | Sahibi: City Football Group (Mansur bin Zayid bin Sultan bin Zayid bin Halife Al-i Nehyan)

22. 1 milyar dolar - Atlanta United FC

Lig: ABD MLS | Bir yıllık değişim: Yüzde 3 | Gelir: 105 milyon dolar | Sahibi: Arthur Blank

23. 960 milyon dolar - Benfica

Lig: Portekiz Primeira Liga | Bir yıllık değişim: - | Gelir: 252 milyon dolar | Sahipleri: Kulüp üyeleri

24. 940 milyon dolar - AS Roma

Lig: İtalyan Serie A | Bir yıllık değişim: Yüzde 16 | Gelir: 242 milyon dolar | Sahibi: Friedkin Group

25. 930 milyon dolar - Everton

Lig: İngiliz Premier League | Bir yıllık değişim: - | Gelir: 255 milyon dolar | Sahibi: Friedkin Group

26. 920 milyon dolar - Fulham

Lig: İngiliz Premier Lig | Bir yıllık değişim: Yüzde 8 | Gelir: 253 milyon dolar | Sahibi: Shahid Khan

27. 910 milyon dolar - Brighton & Hove Albion

Lig: İngiliz Premier Lig | Bir yıllık değişim: Yüzde 6 | Gelir: 295 milyon dolar | Sahibi: Tony Bloom

28. 880 milyon dolar - VfB Stuttgart

Lig: Alman Bundesliga | Bir yıllık değişim: - | Gelir: 323 milyon dolar | Sahipleri: Kulüp üyeleri

29. 860 milyon dolar - Seattle Sounders

Lig: ABD MLS | Bir yıllık değişim: Yüzde 8 | Gelir: 100 milyon dolar | Sahibi: Adrian Hanauer

30. 855 milyon dolar - Austin FC

Lig: ABD MLS | Bir yıllık değişim: Yüzde 4 | Gelir: 94 milyon dolar | Sahipleri: Anthony Precourt, Eddie Margain