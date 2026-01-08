Futbol kulüpleri borsada yatırımcısını güldürdü

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin geçen yılki borsa performanslarında genel olarak iyimser bir hava hâkim olurken, Portekiz ekibi Porto yüzde 218,2’lik getiriyle dikkati çeken bir performans sergiledi.

Derlenen bilgilere göre, futbol kulüplerinin borsa performanslarında geçen yıl genel olarak yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Geçen yıl yatırımcısına Porto yüzde 218,2, Benfica yüzde 98,8, Celtic yüzde 18,8, Lazio yüzde 14,9, Sporting CP yüzde 11 ve Borussia Dortmund yüzde 4,1 kazandırdı.

Porto, halihazırda Portekiz Ligi’nin lideri konumunda bulunurken, Sporting CP ikinci sırada, Benfica ise üçüncü sırada yer alıyor. Portekiz Ligi’nde ilk üç sırayı paylaşan bu üç takım, geçen yıl borsalarda da yatırımcısına kazanç sağladı.

Borussia Dortmund Bundesliga’da, Celtic ise İskoçya Birinci Futbol Ligi’nde ikinci sırada yer alıyor.

Geçen yıl ABD merkezli yatırım fonu Lenore Sports Partners, eski Başkan Luis Filipe Vieira’ya ait yüzde 3,28’lik Benfica hissesini açık artırma yoluyla satın aldı. Bu işlemle birlikte fonun kulüpteki toplam ortaklık payı yüzde 5,24’e yükseldi.

Manchester United yatırımcısını üzdü

Geçen yıl yatırımcısına İtalyan ekibi Juventus yüzde 4,3, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 8,2 ve Hollanda ekibi Ajax yüzde 11,1 kaybettirdi.

Juventus Serie A’da, Ajax Hollanda Birinci Futbol Ligi’nde (Eredivisie) ve Manchester United Premier Lig’de şampiyonluk yarışından uzak bir performans sergiliyor.

Manchester United’ın finansal sonuçlarının beklentilerin altında gelmesi de hisse performansını olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle birlikte dünyanın önde gelen halka açık 8 futbol kulübünün hisselerinin 2025 yılındaki performansları şöyle oldu: