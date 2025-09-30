  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Futbol maçında başına darbe alan kaleci hayatını kaybetti
Takip Et

Futbol maçında başına darbe alan kaleci hayatını kaybetti

İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kalecinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Futbol maçında başına darbe alan kaleci hayatını kaybetti
Takip Et

CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Cantabria Futbol Federasyonu ile CD Colinders başta olmak üzere birçok bölgesel futbol kulübü, Ramirez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 30 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 30 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker'in işine son verildiNejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker'in işine son verildiGündem
İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum! 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum! 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...Ekonomi
Piyasadan toplatılıyor: Bir iş güvenliği ayakkabısının satışı yasaklandıPiyasadan toplatılıyor: Bir iş güvenliği ayakkabısının satışı yasaklandıEkonomi

 

Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı
Arda Güler, LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi
Arda Güler, LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi
UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değil
UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değil
Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele
Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya çağrı: Ambargoyu kaldırın
Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya çağrı: Ambargoyu kaldırın