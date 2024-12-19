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Futbol maçında sert müdahale: Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermedi

Monaco-PSG maçında Wilfried Singo'nun Donnarumma'ya yaptığı sert müdahale sonrası yıldız kalecinin suratı adeta parçalandı. Acil müdahaleye alından Donnarumma'ya 10 dikiş atıldı.

Haber Merkezi
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Futbol maçında sert müdahale: Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermedi
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Monaco-PSG maçında Donnarumma'ya yapılan sert müdahale dünya spor basınında gündem oldu.

Monaco'da Wilfried Singo, topa doğru hareketlenirken PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya sert bir müdahalede bulundu.

Pozisyon sonrası İtalyan kalecinin yüzü krampon darbesi nedeniyle parçalandı. Donnarumma'nın yüzüne soyunma odasında dikiş atıldı.

Oyuna devam edemedi

Gianluigi Donnarumma, acı içinde kıvranarak 22. dakikada maça devam edemedi ve yerini Matvei Safonov'a bıraktı.

Hakem kart göstermedi

Kaleci Donnarumma'nın suratına tabanıyla vuran Singo, pozisyon sonrası kırmızı kart görmedi.  Hakemin ve VAR'ın bu kararı tepki çekti.

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