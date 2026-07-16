Futbol tarihine geçen bahis: 1,5 milyon dolar son 7 dakikada eridi

Arjantin, İngiltere'yi Devirdi, Dünya Kupası'nda Finalin Adı belli oldu: İspanya-Arjantin

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Arjantin, 2-1'lik skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Bu sonucun ardından "Tangocular", Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi olurken, İngiltere ise üçüncülük maçına çıkacak.

1,5 milyon dolarlık dev bahis İngiltere'ye oynandı

Bir bahisçi, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalindeki İngiltere-Arjantin karşılaşmasında kazanan tarafın İngiltere olacağı yönünde yaklaşık 1,5 milyon dolarlık dev bir bahis oynadı.

85. dakikaya kadar kazanıyordu: Dev bahis Enzo Fernandez'in golüyle sarsıldı

Bahisçinin planı maçın büyük bölümünde istediği gibi ilerledi. İngiltere, 55. dakikada Anthony Gordon'un attığı golle 1-0 öne geçerek büyük ikramiye umutlarını artırdı.

Ancak son beş dakikaya girilirken tablo değişti. Arjantin adına 85. dakikada sahneye çıkan Enzo Fernandez, skora dengeyi getirerek durumu 1-1 yaptı ve yüksek meblağlı bahis oynayan kişinin umutlarına ilk büyük darbeyi vurdu.

90+2'de gelen gol dev bahsi yaktı: Lautaro Martinez son sözü söyledi

Bahisçi, uzatma dakikalarına kadar umutlarını korusa da yıkımı getiren gol 90+2. dakikada geldi.

Lionel Messi'nin yaptığı asistte kafayla fileleri havalandıran Lautaro Martinez, Arjantin'i 2-1 öne geçirdi. Bu golle "Tangocular" finale yükselirken, İngiltere'ye oynanan yaklaşık 1,5 milyon dolarlık dev bahis de kaybedildi.

7 dakikada 2,8 milyon dolar uçtu: Dev bahis son anlarda yandı

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol çıkmayınca Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

İngiltere'nin galibiyetine yaklaşık 1,5 milyon dolar bahis oynayan kişi ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Tahmini tutması halinde yaklaşık 2,8 milyon dolar kazanacak olan bahisçi, son yedi dakikada gelen iki golle dev ikramiyeyi kaçırdı.

Son dakikalarda eriyen bu büyük bahis, sosyal medyada ve dünya spor gündeminde futbolseverlerin en çok konuştuğu olaylardan biri haline geldi.